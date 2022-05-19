شاهد .. شاب يدخل آلة سحق الورق بعد سحبه من قدمه بأحد المصانع.. وفي اللحظة الأخيرة حدثت المفاجأة والذي صدمت الكل ! (فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

وثق مقطع فيديو، عاملان يقفان قرب آلة سحق وتقطيع الورق إلى نشارة صغيرة لإعادة تدويرها في الصين.

وظهر في الفيديو، أحد العاملين تسحبه الأوراق مع قدمه ودخل في الآلة، لكن في اللحظة الأخيرة تمكن زميله من إغلاقها.

وأوضح الفيديو، نجاة العامل بأعجوبة من موت محقق بعد تدخل زميله لإنقاذ حياته، ولكن تعرض لإصابات طفيفة.