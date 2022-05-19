شاهد .. تعرف على فيلم الزعيم عادل إمام ونادية الجندي الذي رفع من دور العرض ومنع من الظهور 8 أعوام.. السبب صادم و سيفاجئك !

انت الان تتابع خبر تعرف على فيلم الزعيم عادل إمام ونادية الجندي الذي رفع من دور العرض ومنع من الظهور 8 أعوام.. السبب صادم و سيفاجئك ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

احتفل زعيم الكوميديا عادل إمام، بعيد ميلاده امس الموافق 17 مايو، حيث ولد الزعيم بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وانتقل الى حي السيدة زينب وهو صغير حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية حصل على بكالوريوس الزراعة فى جامعة القاهرة.

شارك في عروض الفرق الجامعية والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 وهو لايزال طالبا بالجامعة، وكانت الأدوار صغيرة لكنها لفتت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي قدم بعد ذلك مسرحية «أنا وهو وهى» عام 1962 في دور دسوقي أفندي وكيل المحامي مع النجم فؤاد المهندس، ثم اشترك في مسرحية «النصابين» عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية «البيجامة الحمراء» عام 1967.

كانت الفنان نادية الجندي قد أشارت خلال مؤتمر صحفي سابق إلى أن فيلم «خمسة باب» مع الفنان عادل إمام قد رفع من دور العرض السينمائية ظلمًا وأن أحداثه كانت تدور في إطار كوميدي ولا يمس الدولة كما روج البعض، كما أنه لا يتعرض لأي أمر سلبي يخص الدولة.

وأضافت أن اللجنة التي أشرفت على الفيلم بعد سحبه وأوضحت أنه لا يحتوي على كل ما روج إليه البعض، وأنه سوف يعرض مرة أخرى وهذا ما لم يحدث، حتى بعد لجوئهم إلى المحاكم لمدة 8 سنوات، قائلة: «كنت حزينة جدا وفكرت مكملش فن».

وتابعت نادية الجندي خلال المؤتمر الصحفي: «كانت عملية مدبرة واللي أعاد الفيلم فاروق حسني الذي أكن له كل التقدير، أثبتوا أنها عملية مدبرة، حصل لي وقتها نوع من الإحباط مش قادرة أقف أمام كاميرا، وكان المخرج أشرف فهمي عايزني أعمل (الخادمة) حسيت إني اتهزيت مش قادرة على العطاء، قالي أنت مش فيلم واحد أنت أفلام وأعمال واستمرارية، نزلني وعملت الفيلم وانا من جوة مجروحة، ونجح الخادمة، وكسر الدنيا وعمل إيرادات، وخدت فيه جوايز 12 جايزة عشان أثبت لهم أني مش فيلم، وانهم مشالوش نادية الجندي من التاريخ»

الجدير بالذكر أن "خمسة باب" فيلم مصري عرض عام 1983، بطولة عادل إمام ونادية الجندي وفؤاد المهندس وفؤاد أحمد ومن إخراج نادر جلال، وقصة الفيلم مأخوذة من فيلم إيرما لا دوس للمخرج بيلي وايلدر.