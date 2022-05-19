شاهد .. لن تتخيل من هي شقيقة إسعاد يونس.. نجمة كبيرة والمفاجأة الكبرى في والدتها الفنانة الشهيرة .. لن تصدق من تكون؟

انت الان تتابع خبر لن تتخيل من هي شقيقة إسعاد يونس.. نجمة كبيرة والمفاجأة الكبرى في والدتها الفنانة الشهيرة .. لن تصدق من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

إسعاد يونس، اسم نقش لحروفه ظهور بارز في الوسط الفني، ولم تكتفي بالتمثيل بل اقتحمت مجالات أخرى وقامت بأنتاج وتأليف العديد من الأفلام، وقامت بتوزيعها، بالإضافة الى عملها كإعلامية في سنواتها الأخيرة.

والكثير لايعرف أن الفنانة الكبيرة إسعاد يونس تنتمي إلى عائلة فنية، حيثُ أنها تربت وسط عائلة من الفنانين، فوالدتها واحدة من فنانات الزمن الجميل وشقيقتها مطربة بالأوبرا.

فوالدة إسعاد يونـس هي الفنانة كوكب صادق، وهي مطربة وممثلة مصرية ولدت فى مدينة ملوى بمحافظة المنيا، كان والدها يعمل مديرا فنّيًا لفرقة فوزى منيب كما كانت شقيقتها بديعة صادق مطربة.

ومن أشهر أغاني كوكب صادق هي أغنية “حبيبى طبعه الدلال” وأغنية “ياورد على فل وياسمين” وأغنية “على ذكراك”.

كما شاركت بالتمثيل والغناء فى عدة أفلام مصرية، منها “بنت العمدة” ١٩٤٩ و”الدم يحن ” ١٩٥٢ و “الحب المكروه” ١٩٥٣، وكوكب صادق هى والدة الفنانة إسعاد يونس، والمطربة إيمان يونس، وابنتها الثالثه هى أحلام يونس.

أما شقيقة إسعاد يونس، هي مطربة الأوبرا إيمان يونس، وهي مطربة مصرية حصلت على درجة الليسانس من كلية اﻵداب ودرست في معهد الكونسرفتوار، وعملت كمعيدة في المعهد العالي للموسيقى، وتخصصت في آلة الكلارنيت.

شاركت المطربة إيمان يونس مع الفنان هاني شنودة في تأسيس فرقة “المصريين” خلال حقبة السبعينات، وقدمت تلك الفرقة العديد من الأغاني الشهيرة، منها: “ماشية السنيورة، ما تحسبوش يا بنات”.

اعــتزلت إيمان يونس الغناء في منتصف الثمانينات من أجل التفرغ لحياتها الأسرية، ثم أقنعها هاني شنودة بالعودة له مرة أخرى عام 2009، وكانت أولى حفلاتها بعد العودة في مكتبة الإسكندرية، واستقبلها الجمهور هناك بحفاوة شديدة.

الجدير بالذكر أن الفنانة إسعاد يونس شارك في الموسم الرمضاني 2022 من خلال قيامها بدور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، في مسلسل الأختيار3.