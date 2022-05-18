شاهد .. قدم مشاهد جريئة مع شمس البارودي.. ورفض التمثيل لأنه حرام وتزوج ملكة جمال لبنان.. لن تصدقوا من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر قدم مشاهد جريئة مع شمس البارودي.. ورفض التمثيل لأنه حرام وتزوج ملكة جمال لبنان.. لن تصدقوا من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

ولد الفنان محمد العربي عام 1946، وسار على نهج والده وشقيقه وجدي، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل؛ لينضم إليهما في الوسط الفني.

واكتشفه المخرج صلاح أبو سيف، وقدم خلال مشواره الفني العديد من الأدوار، ما بين الأدوار البسيطة والأدوار الجريئة المثيرة للجدل، وكان لوالده أعمال ونجاحات عظيمة في الفن، حيث أسس المسرح العسكري، وقدم أدوار فنية مؤثرة، أبرزها دوره في فيلم العار.

كان زواجه من ملكة جمال لبنان نادية أرسلان، أحد أبرز المشاهد في حياته الخاصة، فشاركت في فيلم حتى لا يطير الدخان، وكان أبرز أفلامها، لكن هذه الزيجة لم تستمر طويلًا؛ حيث انفصل الثنائي بعد 3 أشهر فقط من الارتباط، على الرغم من أنه جمعتهما قصة حب كبيرة.

وتزوج للمرة الثانية من الفنانة هناء ثروت، والتي أنجب منها 3 أبناء، هم : إيمان وغفران ونور، وهي شقيقة الفنان بهاء ثروت، زبدأت مشوارها الفني في عام 1973 وشاركت في العديد من المسلسلات المعروفة مثل جمال الدين الأفغاني ونور الإسلام والضباب وغيرها من الأعمال.

وكان فيلم حمام الملاطيلي من أبرز الأفلام التي قدمها محمد العربي، حيث كان من بين أكبر وأهم أدواره، فقدم دور أحمد طاهر عبدالسلام في الفيلم وكان من بطولة الفنانة شمس البارودي، وتسبب الفيلم في أزمة كبيرة؛ لأنه كان يحتوي على مجموعة من المشاهد الجريئة التي جمعت العربي وشمس البارودي.

و تعرض الفيلم للإيقاف وعدم العرض، ثم سُمح بعرضه بعد تخفيف بعض المشاهد الجريئة قليلا.