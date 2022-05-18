أخبار اليمن : الإفراج عن سفينة محملة بـ29 ألف طن مشتقات نفطية

الإفراج عن سفينة محملة بـ29 ألف طن مشتقات نفطيةقالت شركة النفط اليمنية إنه تم الإفراج عن سفينة مشتقات نفطية جديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام يحيى المتوكل، أنه تم اليوم الإفراج عن السفينة "كورنيت"، المحمّلة بـ20 ألف طن بنزين و9 ألف طن ديزل،

وأفاد المتوكل أنه في الوقت الذي تم فيه الإفراج عن هذه السفينة، قام تحالف العدوان بقيادة أمريكا باحتجاز سفينتي البنزين (قيصر، سي ادور) بالرغم من تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.