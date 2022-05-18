شاهد .. الزعيم ’’عادل إمام‘‘ يصدم محبيه بظهور جديد في عيد ميلاده.. التجاعيد غزت وجهه ولن تستطيع التعرف عليه ! (صورة صادمة)

انت الان تتابع خبر الزعيم ’’عادل إمام‘‘ يصدم محبيه بظهور جديد في عيد ميلاده.. التجاعيد غزت وجهه ولن تستطيع التعرف عليه ! (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

انتشرت أحدث، صورة للزعيم عادل إمام، في منزله مع أحد أصدقائه، وهو ما طمأن جمهور الفنان الكبير على صحته، حيث بدا الزعيم في حالة جيدة ويضحك برفقة صديقه في منزله، لتقضى ابتسامته وضحكته على كافة الشائعات التي طالت الزعيم في الفتر الماضية.

الصورة نشرها عادل محمد وهو أحد أصدقاء الزعيم عادل إمام على صفحته، وعلق عليها، الآن معا الزعيم كل سنة وحضرتك طيب، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من رواد موقع فيس بوك.

وكان عدد كبير من الفنانين قد هنأوا عادل إمام عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال مجموعة من الرسائل اللطيفة أو صور تجمعهم مع الزعيم من أعمال سينمائية أو درامية، أو لقاءات جمعتهم في مناسبات مختلفة.

وبمناسبة عيد ميلاده أكد المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل امام فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أقرب الأعمال السينمائية إلى قلبه والذى يحب مشاهدتها فيلم "عريس من جهة أمنية" الذى كان انطلاقة قوية للنجم شريف منير وحلا شيحة، مشيرًا إلى أنه يحب أيضًا أفلام "الإرهاب والكباب" و"المنسى" و"سلام ياصاحبى"، والحمد لله كلها حققت نجاحا كبيرًا باعتباره من أهم نجوم مصر والوطن العربى.

وفيما يخص الأعمال الدرامية قال عصام إمام كلهم قريبين من قلبى ومنها مسلسل "صاحب السعادة" و"العراف" وغيرها من الأعمال الذى قدمها الزعيم في مشواره الفني الذى امتد إلى أكثر من 50 عامًا.