شاهد .. أتتذكرون نجم ذا فويس كيدز "مروان النصّوح".. هكذا تغيرت ملامحه وأصبح شابًا شديد الوسامة وخطف عقول الفتيات ! (صورة)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون نجم ذا فويس كيدز "مروان النصّوح".. هكذا تغيرت ملامحه وأصبح شابًا شديد الوسامة وخطف عقول الفتيات ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا لنجم الموسم الثاني من ذا فويس كيدز عام 2016، الطفل السوري ​مروان النصوح من فريق تامر حسني حيث أن تلك الصور أثارت جدلاً كبيرًا بين المتابعين، بسبب التغيّر في شكله منذ ظهوره قبل سنوات في البرنامج، حيث أصبح عمره الآن 20 عام تقريبًا

وفاجأ طفل برنامج The Voice Kids، السوري مروان نصوح، جمهوره، ونشر صورًا حديثة ظهر فيها بعدما تقدم في العمر ودخل إلى مرحلة الشباب وبدا بإطلالة متغيرة جدًا منذ ظهوره الأول.

مروان تغير كثيرًا. حيث تحول شكله تمامًا، ليؤثر الأمر بشكل ملحوظ على ملامحه التي اختلفت بشكلٍ كامل، فلم يعد بالشكل أو الهيئة التي عرفه به الجمهور، إلى جانب أنه ودع مرحلة المراهقة وأصبح شابًا وسيمًا وجذابًا.

مروان النصوح هو مشترك سوري في برنامج ذا فويس كيدز قام بغناء ” يا ضلي يا روحي ” للفنان الكبير وائل كفوري أمام أعضاء لجنة التحكيم، لأول مرة على مسرح ذا فويس خلال مرحلة الصوت وبس.

وقد نجح الطفل مروان النصوح في استمالة اعجاب الفنان تامر حسني عند ما بدأ بالغناء و بذلك نجح في الإنضمام الى فريق تامر حسنـي ليكمل معه المشوار الذي بدأه للتو في برنامج المواهب ذا فويس كيدز .

المقارنة بين مظهر مروان النصوح بين الماضي والحاضر يعكس الفارق الكبير بينهما، حيث تغيرت ملامحه كثيرًا من وقتها إلى اليوم، حيث كبر وصار شابًا وسيمًا يتمتع بجاذبية ومظهر شبابي أنيق، وهذا ما أكدت عليه تعليقات المتابعين.

جوم “ذا فويس كيدز” يودعون الطفولة جدير بالذكر أنه لم يكن مروان النصوح هو الوحيد من مشاركين ذا فويس كيدز الذي فاجأ جمهوره، حيث أثارت ميرنا حنا مسبقًا الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر عددًا من صورها التي تظهر تغيير كبير في ملامحا الطفولية التي اعتاد عليها جمهورها.

أيضاً زين عبيد أصبح مختلفاً تمامًا بعد أن أصبح شاباً، وتحديداً بعد خضوعه لعملية تكميم معدة خسر على إثرها وزنه الزائد، الذي عرف به خلال مشاركته في الموسم الأول من ذا فويس كيدز، كذلك محمد عزيز الهداجي تغيرت ملامحه بشكل لافت بعد أن ودع الطفولة وأصبح شابًا وسيمًا.

ومن نجوم ذا فويس كيدز الذي أصبح شكله مختلفاً عن بدايته في البرنامج، هو الطفل علي الهادي الذي فاجأ الجمهور بملامحه وهو شاب بعد 6 سنوات، حيث تغيرت ملامحه على نحو ملحوظ، وهذا ما أكد عليه المتابعين.

لا يمكن أن ننسى نهيلة القلعي التي بدت شابة في العشرين من عمرها، ورغم أن شكلها مازال يحتفظ بملامح الطفولة التي أطلت بها في ذا فويس كيدز، إلا أنها لفتت الأنظار بتغيرها بعد أن صبغت شعرها بالأشقر وأصبحت ترتدي ملابس عصرية تناسب سنها.

أما غدي بشارة فمازال يحتفظ بملامحه التي عرف بها خلال مشاركته في برنامج ذا فويس كيدز، وكذلك جويرية التي رغم دخولها في مرحلة المراهقة وتغيرها إلا أنها مازالت بنفس الشكل الذي عرفها به الجمهور.

يُذكر أن الموسم الأول من ذا فويس كيدز عرض عام 2016، وتكونت لجنة تحكيمه من الفنان كاظم الساهر والفنان تامر حسني والفنانة نانسي عجرم، وفاز باللقب الطفلة اللبنانية “لين الحايك” من فريق القيصر.