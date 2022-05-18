شاهد .. حالته متدهورة تمامًا.. الكشف عن الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة.. ما حصل معه خلال الساعات الأخيرة أبكى الكل !

انت الان تتابع خبر حالته متدهورة تمامًا.. الكشف عن الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة.. ما حصل معه خلال الساعات الأخيرة أبكى الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

تدهورت الحالة الصحية للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، صباح يوم أمس الثلاثاء، ما أدى إلى نقله إلى لمستشفى الجلاء العسكري مرة أخرى.



وقررت أسرة الفنان نقله على الفور للمستشفى، لسرعة إسعافه وذلك بعد شعوره بآلام التهاب رئوي حاد.



وتحدث نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده، حيث أشار إلى أن والده يعاني من التهاب رئوي حاد، وأن حالته الصحية متدهورة للغاية، مما أدى إلى دخوله العناية المركزة، لسرعة إنقاذه، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يمر من هذه الأزمة بسلام.



وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يعود فيها أبو زهرة لـ العناية المركزة، بعد أن غادر المستشفى أول أمس، وعاد لمنزله مرة أخرى بعد أن شهدت حالته تحسنًا طفيفا، ولكن يبدو أن الحالة الصحية لأبو زهرة غير مستقرة إلى حد ما.