شاهد .. سألوا الناقد طارق الشناوي عن أفضل ممثل وممثلة في رمضان 2022 فصدم بإجابته محمد رمضان وأحمد مكي !! .. من أختار ؟

انت الان تتابع خبر سألوا الناقد طارق الشناوي عن أفضل ممثل وممثلة في رمضان 2022 فصدم بإجابته محمد رمضان وأحمد مكي !! .. من أختار ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

شهد موسم دراما رمضان 2022، تنوعا كبيرا في مستوى الأعمال الفنية، وأفرز عددا كبيرا من الوجوه الجديدة، ومن أبرزها الفنانة الشابة رحمة أحمد التي تألقت في الكبير أوي 6 أمام أحمد مكي في دور مربوحة.

وتميزت مسلسلات رمضان 2022، بتنوع الأفكار، وعودة الأعمال الكوميدية، ومشاركة عدد كبير من نجوم الصف الأول.

بسؤال طارق الشناوي عن أفضل ممثل وممثلة في رمضان 2022 قال: "جائزة أفضل ممثل هذا العام يجب أن تذهب للفنان ياسر جلال، الذي تألق في (الاختيار 3)، والنجم طارق لطفي، الذي قدم دورا ثعبانيا، في مسلسل (جزيرة غمام) قدم دور ثعبان في ملامح بشر بشكل مدهش إلى حد كبير".

وبخصوص أفضل ممثلة قال الشناوي: "أرى أن أفضل ممثلة هي منة شلبي في مسلسل (بطلوع الروح)، والفنانة نيللي كريم في مسلسل (فاتن أمل حربي) للكاتب إبراهيم عيسى".