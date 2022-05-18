أخبار اليمن : حقيقة أنباء تدهور الحالة الصحية لعادل إمام

حقيقة أنباء تدهور الحالة الصحية لعادل إمام
هنأ المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، الزعيم بمناسبة عيد ميلاده، قائلا:«كل سنة وانت طيب، عادل إمام زي الفل وصحته جيدة ويعيش حياة طيبة وجيدة».
وحذر عصام إمام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» من الشائعات التي طالت الزعيم، وقال :«لا يجب أن نصدق الشائعات التي تخرج عن الفنان عادل إمام، ولو حاجة حصلت هنعلن عنها، ولا صحة لتدهور الحالة الصحية لعادل إمام».
وواصل: «تم الاحتفال بعيد ميلاد عادل إمام في حفل أسري صغير مع أبنائه وأحفاده.. الفنان عادل إمام شغال على في فيلم جديد تحت عنوان الواد وأبوه بمشاركة عادل إمام وابنه محمد إمام وهذا الفيلم أسري بشكل كبير».
ويحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الذي يبلغ من العمر 82 سنة.
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