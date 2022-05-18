شاهد .. ابنة رشوان توفيق أحرقت قلب والدها دون رحمة.. ما فعلته صدم كل الوسط الفني ولم يصدقه أحد !

انت الان تتابع خبر ابنة رشوان توفيق أحرقت قلب والدها دون رحمة.. ما فعلته صدم كل الوسط الفني ولم يصدقه أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

أكّد محامي الفنان المصري الكبير رشوان توفيق، أن آية ابنة موكله قد تقدّمت باستئناف على أحكام صدرت في الدعاوى الثلاث التي رفعتها ضد والدها، وحكمت فيها المحكمة لصالحه.

وبين محامي الفنان رشوان أن ابنة رشوان توفيق تقدّمت باستئناف على أحكام صدرت في الدعاوى الثلاث التي رفعتها ضد والدها، وقضت المحكمة برفض اثنتين منها، وقضت في الثالثة بإلزامها دفع مبلغ 893 ألف جنيه له.

وأوضح أنه بعد تقديم آية الاستئناف، تم تحديد جلسات 9 و22 و26 حزيران/يونيو للنظر في الدعاوى الثلاث التي قدّمتها أمام دائرة المدني في محكمة جنوب القاهرة.

جدير بالذكر أن آية رشوان توفيق كانت قد أقامت دعويين أخريين ضد والدها؛ الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له وقضت المحكمة برفضها وإلزامها بدفع مبلغ 893 ألف جنيه، أما الثانية فطالبت ببطلان عقد قسمة شاليهات موروثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وتم رفضها أيضاً.

وبخصوص الدعوى الثالثة فقضت الدائرة (5) مدني في محكمة جنوب القاهرة، برفض الدعوى المقامة من آية ضد والدها تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا في مدينة السادس من أكتوبر بقيمة خمسة ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها بدون علمها، وإلزامها بالمصروفات