شاهد .. لن تتخيل أن بطلة مسلسل ليالي الحلمية هي والدة الممثلة أميرة العايدي الحقيقية.. مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تتخيل أن بطلة مسلسل ليالي الحلمية هي والدة الممثلة أميرة العايدي الحقيقية.. مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

كثيرا ما نسمع أن هذا النجم من عائلة فنية دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني أنه من أقارب شخص مشهور.

ويزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم ببعضم البعض، منهم من سبق وكشف عنها في حواراته التلفزيونية، ومنهم من فضل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها.

ومن بين هؤلاء، الفنانة الشابة “أميرة العايدي” والتي اصبحت من الممثلات التي لها شعبية وجمهور كبير خصوصا من متابعي المسلسلات التلفزيونية، حيث أنها إبنة عائلة فنية كبيرة سواء من ناحية الاب أو الام.

الفنانة عزيزة راشد أنجبت من زوجها الفنانة الشابة أميرة العايدي، حيث ورثت حب الفن من والديها، فكان والدها رغم عشقه للفن، إلا أنه لم يكن يشجع ابنته على الانخراط في هذا المجال الشاق، ما جعلها تلتحق بكلية الحقوق إرضاءً له.

وتوسم المخرج والمنتج طارق العريان، في أميرة العايدي فنانة واعدة حتى أسند إليها أول بطولة لها، ولكن تشاء الأقدار أن يرحل والدها قبل الانتهاء من تصوير الفيلم. تحتفل.

وولدت الفنانة أميرة العايدى عام 1973، وبدأت مسيرتها الفنية مع بدايات التسعينيات من خلال فيلم الشجعان.

وبدأت الفنانة عزيزة راشد حياتها الفنية من المسرح، ودرست في معهد الفنون الجميلة عام 1968، وتزوجت من المنتج المسرحي عبدالقادر العايدي، وأنتج لها العديد من المسرحيات كما عملت في السينما بالكثير من الأدوار الثانية والثالثة. شاركت في 183 عملاً بين السينما والمسرح والتلفزيون.

وتألقت عزيزة في العديد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسلات “الناس في كفر عسكر، ودرب الطيب، والحقيقة والسراب، ورجل الأقدار، وللعدالة وجوه كثيرة، والفرار من الحب، وليالي الحلمية، والسيرة الهلالية”، وآخر مشاركتها السينمائية في فيلم “دنيا” مع الفنانة حنان ترك.