شاهد .. ظهور مفزع ومُخيف للفنانة ’’رباب كنعان‘‘ بطلة مسلسل يوميات جميل وهناء.. لن تستطيعوا التعرف عليها بعد غدر السنين ! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع ومُخيف للفنانة ’’رباب كنعان‘‘ بطلة مسلسل يوميات جميل وهناء.. لن تستطيعوا التعرف عليها بعد غدر السنين ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد اعتزالها الفن، عادت الفنانة السورية رباب كنعان لتتصدر المشهد من جديد بظهورها الأخير الذي لفت أنظار جمهورها ورواد السوشيال ميديا بسبب التغيير الكبير في شكلها.

حيثُ اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة للممثلة السورية المعتزلة ​رباب كنعان​ بطلة مسلسل "يوميات جميل وهناء" من أحدث ظهور لها في عزاء والدة الممثلة السورية شكران مرتجى.

لجمهور تفاعل مع صور رباب، الشهيرة بدورها في مسلسل "يوميات جميل وهناء"، الآنسة وردة، والتي عرفت بجمالها، وعلقوا على تغير ملامحها مع تقدمها بالعمر، وتغيير شعرها للون الأشقر.

مسلسل "جميل وهناء"، من بطولة الممثلة السورية المعتزلة ​نورمان أسعد​، الممثل السوري ​أيمن زيدان​، شكران مرتجى، أيمن رضا.. وشاركت رباب كنعان أيضاً بعدة مسلسلات شهيرة قبل إعتزالها، ومنها مسلسل "الفصول الأربعة"، بدور مايا الجوربار.

الجدير بالذكر أن الفنانة رباب كنعان، نالت شهرة واسعة، قبل أن تعلن اعتزالها في 31 اكتوبر 2020 وذلك في رسالة قصيرة لم تكشف من خلالها عن أي تفاصيل أو أسباب لهذا القرار الذي فاجأت به العديد من محبيها، واكتفت بكتابة منشور قصير جاء فيه: "عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي"