شاهد .. أول ظهور لشقيقة لجين واسيل عمران الصغرى نعيمة.. جمالها خيالي وفاق المعقول و وجه الشبه بينها وبين شقيقاتها صادم !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور لشقيقة لجين واسيل عمران الصغرى نعيمة.. جمالها خيالي وفاق المعقول و وجه الشبه بينها وبين شقيقاتها صادم !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

حرص عدد من النجوم والاعلاميين العرب على نشر لقطات مميزة للغاية مع أشقائهم، ليكشفوا للجمهور عنهم لأول مرة بعد سنوات من الشهرة، لم ينشروا أي صوراً لهم.

ويبدو ان الإعلامية لجين عمران بدأت تكشف عن صور لشقيقتها الثالثة نعيمة، فالجمهور يعرف جيداً شقيقتها الفنانة أسيل عمران، ولكن لم يشاهدوا من قبل صورة الشقيقة الثالثة التي ظهرت بوضوح في حفل زفاف جيلان ابنة الإعلامية السعودية.

الجدير بالذكر ان الإعلامية السعودية لجين عمران قامت مؤخرا ولأول مرة عن حجم ثروتها المالية والعقارية بالأرقام خلال لقاء لها في برنامج “مراحل مع الاعلامي علي العلياني المذاع على قناة SBC وأوضحت لجين عمران ردا على سؤال أن ثروتها تبلغ نحو 12 أو 13 مليون درهم إماراتي.