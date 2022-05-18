شاهد .. طلبوا من نجم الأكشن فان دام رأيه الصريح في ’’بيج رامي‘‘ فأجاب بدون تردد وصدم الجميع بما قاله !

انت الان تتابع خبر طلبوا من نجم الأكشن فان دام رأيه الصريح في ’’بيج رامي‘‘ فأجاب بدون تردد وصدم الجميع بما قاله ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

عبر نجم أفلام الأكشن فان دام، في وقت سابق عن سعادته بتتويج المصري بيج رامي بلقب مستر أولمبيا وذلك من خلال رسالة صوتية أرسلها فان دام لمدير أعماله وليد التلباني، يبدي فيها إعجابه ببيج رامي بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا.

ووصف فان دام في الرسالة رامي بأنه يشبه الرجل الأخضر الشهير في أفلام مارفيل وأنه يتمتع ببنية عضلية رائعة.

وفي السياق ذاته قام فان دام بتهنئة بيج رامي علي صفحة البطل المصري حيث كتب له تهنئة بمناسبة الفوز مؤكدًا أنه يستحقها واصفًا رامي بالأخ.

وعبر لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى"، عن سعادته بلقبه التاريخى بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصرى يفوز بها، حيث نشر فيديو خلال لحظة تتويجه عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" هذا النصر لنا".

وكان البطل المصري بيج رامي لاعب كمال الأجسام، حلّ ضيفًا مع الفنان رامز جلال في حلقة برنامجه الرمضاني "رامز موفي ستار"، المُذاع عبر فضائية "mbc" بمشاركة النجم العالمي فاندام.

وعلق الفنان رامز جلال على لقاء فاندام بـ بيج رامي، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :"الله أكبر، لقاء العمالقة بيج رامي وفاندام".

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" الذي عرض في رمضان الماضي تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ووقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.