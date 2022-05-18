شاهد .. سألوا نجم طاش ماطاش عن سبب اعتزاله الفن فكشف السر الخطير وصدم الكل بما أعترف به لأول مرة !

انت الان تتابع خبر سألوا نجم طاش ماطاش عن سبب اعتزاله الفن فكشف السر الخطير وصدم الكل بما أعترف به لأول مرة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

اعتزل نجم طاش ماطاش الفنان السعودي يوسف الجراح مهنة التمثيل عام 2018، حيث كان آخر أعماله مسلسل حارة الشيخ.

وكشف يوسف الجراح، خلال استضافته في برنامج ذات سامي الجابر، أسباب اعتزاله التي تعددت، فقد أوضح أنه اكتفى من عالم التمثيل وشعر أنه لا يوجد المزيد لتقديمه.

كما أشار إلى أنه انجذب إلى عالم تقديم البرامج، بينما السبب الأخير يعود إلى نوعية الكتابة سواء كوميدية أم غيره، فهو لا يجامل حينما يتعلق الأمر بالورق، ولا يرغب أن يشارك في عمل فقط من أجل التواجد لا غير.

وحينما سئل في حال تحسَّنت الكتابة وأصبح هنالك سيناريوهات أفضل؛ فهل يعدل عن قرار الاعتزال، ليجيبه يوسف الجراح: "لا، عودة للمسلسلات ما افكر فيه خالص أما المسرح لا يوجد لدي مشكلة.. أنا ما أقول في نقص بالكتاب، الحمد الله بلدنا فيها من المواهب والمفكرين والمبتكرين، لكن لما يجي النص الكوميدي وتحس ما يناسب والبعده ما يناسبك وتلقى الدور يناسبك بس الحبكة لا".

الجدير بالإشارة إلى الجراح بدأ مسيرته الفنية في المسرح، ثم انتقل للأعمال التلفزيونية وكان أول ظهور له في مسلسل "غدًا يوم آخر" مع ​عبد الرحمن آل رشي​ وبشير الغنيم عام 1984، من بعدها شارك في المسلسل الدرامي الكوميدي ”لا يحوشك حبروك“ مع ​عبد الله السدحان​ وسعد خضر.

عمل مع ناصر القصبي في مسلسل "وادي الغزلان في بداية التسعينيات، ثم استمر تعاونهما إلى جانب الفنان عبدالله السدحان في الأعمال الكوميدية من بينها: "حكايات قصيرة“، و“أبو مشعاب“، وشارك في أغلب أجزاء المسلسل الكوميدي ”طاش ما طاش“.