شاهد .. ياسمين صبري تظهر رفقة طليقها أبوهشيمة !! صورة مُسربة فجّرت ضجة واسعة بعد الانفصال !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تظهر رفقة طليقها أبوهشيمة !! صورة مُسربة فجّرت ضجة واسعة بعد الانفصال !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لآخر لقاء بين ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة قبل وقوع الطلاق الصادم مركزة على ملابس الزوج السوداء.

ووفقاً لوسائل إعلامٍ ومن بينها " البيان" فـإن "انفصال الزوجين أحمد أبو هشيمة والفنانة المصرية ياسمين صبري تم بطريقة حضارية.

ونقلت الوسائل عمّا سمتها "مصادر" تاكيدها أن الطرفين اتفقا على الانفصال بعد عامين من الزواج.

وبينت أكثر أن "أبو هشيمة وصبري اتفقا على الانفصال بشكل حضاري، لاسيما في ظل مكانتهما المجتمعية حيث يعتبر أبو هشيمة أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، وتعتبر ياسمين صبري على رأس نجوم الصف الأول في السينما والدراما المصرية". وفقاً لموقع "القاهرة 24".