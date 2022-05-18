شاهد .. كنتي عارفة بمقلب رامز جلال قبل ما تروحي ؟؟ رحاب الجمل تكشف المستور والمخفي عن الكل !

انت الان تتابع خبر كنتي عارفة بمقلب رامز جلال قبل ما تروحي ؟؟ رحاب الجمل تكشف المستور والمخفي عن الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة رحاب الجمل، في وقت سابق، ضيفة مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج العرافة المذاع على شاشة قناة المحور الفضائية.

وكانت العرافة قد وجهت حديثها للفنانة رحاب الجمل، :" قائلة:"انتي كنتي عارفة إن برنامج رامز جلال مقلب".

وردت رحاب الجمل في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة "المذاع على قناة " المحور "، :" كلمتني معدة برنامج للتعرف على مواعيدي للمشاركة في برنامج ثم اختفت".

وتابعت رحاب الجمل :" بعد فترة تواصل معي معد برنامج أخر وحدثني عن برنامج في السعودية وحكى لي فكرة البرنامج على أنه دعاية وترويج لموسم الرياض ".

وأكملت رحاب الجمل:" مكنتش اعرف انه مقلب وانا عندي فوبيا الأماكن العليا ولو طلعت أعلى من الدور التالت بدوخ وعندي فوبيا من المياه ".

وتابعت رحاب الجمل:" أنا خدت فلوس لكن مش قيمة كبيرة تتناسب مع حجم المقلب، ولو اعرف من الأول إنه مقلب رامز جلال كنت خدت فلوس كتير".