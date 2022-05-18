شاهد .. فتاة أحلام شباب التسعينات.. هذه الطفلة الصغيرة كبرت و أصبحت فنانة جميلة شهيرة وبطلة مسلسل الحاج متولي .. من تكون ؟

انت الان تتابع خبر فتاة أحلام شباب التسعينات.. هذه الطفلة الصغيرة كبرت و أصبحت فنانة جميلة شهيرة وبطلة مسلسل الحاج متولي .. من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة لطفلة، مرفق معها تعليق أنها فنانة مصرية مشهورة عندما كانت طفلة وكانت فتاة أحلام شباب التسعينات، وتعتبر بطلة مسلسل الحاج متولي شاركت الفنان الراحل نور الشريف.

وبعد الكشف والبحث، تبين أنها صورة للفنانة نورهان وهي في مرحلة الطفولة، والتي كانت تقوم بتجسيد حبيبة الفنان نور شريف في مسلسل “عائلة الحاج متولي” وخطفت قلوب الجمهور بملامحها الجميلة.

وكانت قد نشرت الفنانة الفنانة نورهان تلك الصورة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديو الشهير بـ إنستجرام، وعلقت وكتبت: “أتمنى لو لم يكن لدي أحلام أو آمال عندما كبرت”.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة نورهان شعيب هو مشاركتها في المسلسل التلفزيوني قوت القلوب، بطولة ماجدة زكي، رانيا فريد شوقي ، إسلام جمال، نرمين ماهر ، سحر السايح ، محمد أنور.