شاهد .. طلبوا من ميار الببلاوي رأيها الصريح بالنجمة هيفاء وهبي فصدمة الكل بإجابتها الجريئة ووجهت لها رسالة صاعقة.. ماذا قالت ؟

انت الان تتابع خبر طلبوا من ميار الببلاوي رأيها الصريح بالنجمة هيفاء وهبي فصدمة الكل بإجابتها الجريئة ووجهت لها رسالة صاعقة.. ماذا قالت ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة ميار الببلاوي، في وقت سابق، ضيفة مع الإعلامية راغدة شلهوب،في برنامج سابع سما، المُذاع عبر شاشة قناة النهار الفضائية، وكشفت عن رأيها في العديد من النجمات في هذه الفترة، ومن بينهن هيفاء وهبي التي وجهت لها نصيحة خاصة.

وقالت ميار الببلاوي إنها تعتبر هيفاء وهبي "مُزة"، وعلى معصية بسبب ملابسها.

وتابعت: هنحفر في الأرض، ونحطها لما العمر يتقدم بينا مينفعش نفضل على معصية، مع احترامي لكل الفنانين ميبقاش السيستم ومنهجي في الحياة أقلع أوي كده، أشفق عليها كمسلمة.

لا يعد هذا الهجوم هو الأول من ميار الببلاوي على هيفاء وهبي، في رمضان 2017، كتبت منشورا عبر حسابها بموقع Facebook، جاء به: "أرجوكم أنا بموت لما أشوف إشعارات القنوات رمضانك عندنا ورمضان أحلى.. يا ناس رمضان أحلى مع طاعة ربنا.. متخسروش شهر مش هيتعوض فى المسلسلات والبرامج التافهة.. مال رمضان بطنط هيفاء وهبي مع خالص احترامي ليها كفنانة.. مال رمضان ومشاهد العري والرقص وشرب الخمر واللبس اللي يفطر بلد.. لا حول ولا قوة إلا بالله إنقذوا أنفسكم وارمضنااااه"."

يذكر أن هيفاء وهبي وجهت رسالة للنساء عبر حسابها على Instagram مجموعة من الصور التي ظهرت فيها مرتدية ثوب أخضر قصير.

وكتبت هيفاء: " عندما تفكري في الأشياء الجميلة لا تنسي أن تحسبي نفسك ضمنها".