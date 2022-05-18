شاهد .. والدة ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار بجمالها الشديد بأول ظهور لها.. والجمهور : فاقت جمال أبنتها !! (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحاتهم، صورة قديمة لوالدة الممثلة ياسمين عبد العزيز، في شبابها وهي تحمل ابنتها، كان قد نشرها سابقاً ابنها الممثل وائل عبد العزيز، مع تعليق: ربنا يديكي الصحة والعافية يا أمي ويمد في عمرك بدل العمر عمرين.



وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة، مؤكدين على جمال الوالدة في صباها، ومعبرين عن صدمتهم بالشبه الكبير بينها وبين ياسمين عبد العزيز، رغم ان اللوك الذي اعتمدته قديم نسبة وأن الصورة قديمة، وأن الصورة باللونين الأسود والأبيض.