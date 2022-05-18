شاهد .. وفاة ممثل عربي شهير بطريقة محزنة للغاية.. لن تستطيع تصديق من يكون ؟ (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

توفي الممثل ومعد برنامج عاطل عن الحرية على شاشة الـ Mtv ​روميو زياده​ بعد تعرضه لحادث سير مروع على ـوتوستراد جبيل ليلة السبت خلال توجهه الى بيته في عمشيت ويبدو ان الاصابة كانت قوية جدا لم يتحملها جسمه، فأسلم الروح يوم الاثنين.

سيحتفل اليوم لراحة نفسه عند الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار اسطفان الرعائية في منطقة لحفد في جبيل، كما تقبل التعازي اليوم في صالون الكنيسة وغداً في منزل شقيقته كارولين وزوجها بسيم الكائن في حي كفركخلة في عمشيت.