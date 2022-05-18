شاهد .. لن تصدق من هي ابنة الفنان أحمد صيام !.. نجمة كبيرة دخلت عالم التمثيل من أوسع أبوابه !! والمفاجأة في هويتها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي ابنة الفنان أحمد صيام !.. نجمة كبيرة دخلت عالم التمثيل من أوسع أبوابه !! والمفاجأة في هويتها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

لا يعرف كثير من الجمهور أن للنجم المصري أحمد صيام وزوجته الفنانة رانيا فتح الله ابنة خطت على خطاهما ودخلت مجال التمثيل وبرعت فيه.

الممثلة الشابة بسنت صيام إبنة النجم أحمد صيام، والفنانة رانيا فتح الله ورثت التمثيل عن أبويها، بعدما انهت دراستها وتخرجت من الجامعة الأمريكية ثم التحقت بورش تمثيلية وفنية استعداداً لدخولها المجال الفني لتشارك في التمثيل و الرقص و الغناء.

يُذكر أن الفنانة بسنت صيام بدأت مشوارها عام 2017 بالمشاركة في مسلسل “هذا المساء” ثم شاركت في العام التالي بمسلسل “عزمي وأشجان”.‏ ولفتت الأنظار لها من خلال مشاركتها في مسلسل “شبر مية”‏، كما شاركت في عدة عروض مع المخرج خالد جلال أبرزها عروض “سينما مصر”.‏

وشاركت الفنانة بسنت صيام في الموسم الرمضاني قبل الماضي حيث قدمت شخصية “نانسي” ضمن أحداث مسلسل «حرب أهلية» للنجمة يسرا، ويخرجه سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل، والمسلسل شراكة بين سينرجى والعدل جروب.

ويدور مسلسل حرب أهلية حول قصة «مريم»، التي تجسد شخصيتها ​النجمة يسرا​، وهي إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، التي تمرّ بمنعطفات غير متوقعة تقلب حياتها رأسًا على عقب، فتحاول لملمة أشلائها في مواجهة التحولات الطارئة في حياتها، بالإضافة الى علاقتها مع الممثل السوري ​باسل خياط​، التي يلفها الغموض، ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل “حرب أهلية” بطولة كل من: يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة وسينتيا خليفة، ومايان السيد، ورشدى الشامى، وبرلتنى فؤاد، وبسنت صيام، وآخرين ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جرب.