شاهد .. هند القحطاني تخضع لعملية تجميل جديدة في مكان غير متوقع .. وتعلق والله أستحي منكم لكن ضروري أوريكم !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر هند القحطاني تخضع لعملية تجميل جديدة في مكان غير متوقع .. وتعلق والله أستحي منكم لكن ضروري أوريكم !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت مشهورة سناب شات هند القحطاني المقيمة في أمريكا ، عبر تطبيق سناب شات عن إجراءها عملية تجميل جديدة خضعت لها .

ونشرت هند القحطاني صورة لرأسها وضحت مكان إجراء العملية في رأسها: قائلة "الصورة من الكاميرا العادية عشان يتضح لكم مكان زراعة الشعر في مقدمة الرأس والحواجب".



وعلقت هند أيضاً على الصورة قائلة : "والله أني مستحية منكم لكن ضروري أوريكم".

وكانت وثقت القحطاني في فيديو سابق لحظة استلامها حقيبة مصنوعة من جلد التمساح ، اشترتها من معرض لوي فيتون بلغ سعرها 45.7 ألف دولار ، ما يقابل 169 ألف ريال ، فيما أهداها المعرض زجاجة خمر "شمبانيا" مع الحقيبة