شاهد .. هند القحطاني تخضع لعملية تجميل جديدة في مكان غير متوقع .. وتعلق والله أستحي منكم لكن ضروري أوريكم !! (اتفرج صورة)

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انت الان تتابع خبر هند القحطاني تخضع لعملية تجميل جديدة في مكان غير متوقع .. وتعلق والله أستحي منكم لكن ضروري أوريكم !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)
كشفت مشهورة سناب شات هند القحطاني المقيمة في أمريكا ، عبر تطبيق سناب شات عن إجراءها عملية تجميل جديدة خضعت لها .
ونشرت هند القحطاني صورة لرأسها وضحت مكان إجراء العملية في رأسها: قائلة "الصورة من الكاميرا العادية عشان يتضح لكم مكان زراعة الشعر في مقدمة الرأس والحواجب".
وعلقت هند أيضاً على الصورة قائلة : "والله أني مستحية منكم لكن ضروري أوريكم".
وكانت وثقت القحطاني في فيديو سابق لحظة استلامها حقيبة مصنوعة من جلد التمساح ، اشترتها من معرض لوي فيتون بلغ سعرها 45.7 ألف دولار ، ما يقابل 169 ألف ريال ، فيما أهداها المعرض زجاجة خمر "شمبانيا" مع الحقيبة