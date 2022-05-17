شاهد .. ظهور مفزع وكارثي للفنانة الشهيرة بوسي.. شاهدوا كيف أصبح حالها بعد غدر السنين !! (صورة مؤلمة)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع وكارثي للفنانة الشهيرة بوسي.. شاهدوا كيف أصبح حالها بعد غدر السنين !! (صورة مؤلمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

شاركت مي نور الشريف جمهورها ومتابعيها مؤخراً بصور جديدة تجمعها بوالدتها الفنانة بوسي وخالتها الفنانة نورا في أحدث ظهور لها عبر Instagram بمناسبة عيد الأم.

وعلقت مي نور الشريف على الصور "أمي حبيبتي.. مامي و خالتي نورا ربنا يخليكوا ليا فوق راسي و أكون تحت رجليكوا. ربنا يديمكوا نعمة عليه و دائما مجمعنا و أحنا في أحسن صحة و حال. يا رب أنظر إلينا نظرة كرم و رحمة. و يخليكي ليا يا ساسّو يا بنتي و أختي و صحبتي و يا رب تكوني راضيين عني بحبكوا".

وظهرت بوسي في الصورة بإطلالة فاجئت الجميع حيث بدت بملامح متغيرة، بدت عليها علامات كبر السن.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع إطلالة بوسي، حيث جاءت أبرز التعليقات: “هي دي بوسي ؟ سبحان مغير الأحوال”.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها بوسي، هو مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2019 الماضي.