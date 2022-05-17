شاهد .. أول ظهور لزوجة الفنان طلال مداح المصرية.. اتفرج جمالها الذي فاق جمال زوجة محمد عبده !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر أول ظهور لزوجة الفنان طلال مداح المصرية.. اتفرج جمالها الذي فاق جمال زوجة محمد عبده !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

حقق الفنان السعودي الراحل طلال مداح الكثير من النجاحات على مستوى دول الخليج العربي، فضلاً عن النجاحات التي حققها له صوته الذهبي في كل أنحاء الشرق الأوسط، ومن بين أهم أعماله أغنية قصري بعد المسافة، لتي غناها ولحنها النجم الراحل في عام 1989.

تزوج الفنان طلال مداح 3 مرات، وحملت زوجته الأخيرة الجنسية المصرية وهي مها عبدالعزيز والتي غنى لها النجم الراحل أغنية قصري بعد المسافة. تعرفت مها عبد العزيز على طلال مداح في رحلة إلى أبوظبي، ليتزوجا بعد أسبوع من عودتها لمصر.

أغنية قصري بعد المسافة كانت محاولة من طلال مداح لمصالحتها، ففي لقاء تليفزيوني سابق لها على شاشة إم بي سي، قائلة زوجة طلال مداح المصرية إنها غضبت ذات مرة وطلبت من مداح السفر إلى مصر لأخذ إجازة.

وأضافت: "نزلت وأنا زعلانة وبعد ما سافرت، كان عنده كاتب الكلمات صديقه المقرب وحكى معه عن المشكلة، وقال له إنها زعلت وسافرت وما أعرف كيف أكلمها صديقه كتب كلمات الأغنية على حسب ما هو قال له عن المشكلة التي كانت بيني وبينه".

وتابعت زوجة طلال مداح: "كتبها ولحنها في الليل واتصل علي تاني يوم سمعني الأغنية في التلفون، وقال لي اسمعي هذي الأغنية سويتها عشانك وسمعتها وفي نفس اليوم حجزت ورجعت". وتضمنت الأغنية كلمات: "قصري بعد المسافة.. لا تطول.. وارحمي قلبًا يعذبه الحنين.. تعرف عيوني عيونك وش تقول.. أصدق الأقوال.. مصدره العيون".

يذكر أن تزوج طلال مداح قبل مها عبد العزيز مرتين الأولى لزوجة عرفت باسم أم عبدالله، وهي من مدينة الطائف، وأنجبت له سبعة أبناء، أربعة أولاد، وثلاثة بنات. ويعد عبدالله، هو الابن الأكبر لطلال مداح لذلك فعرف النجم السعودي باسم أبو عبدالله.

أما الزوجة الثانية كانت من أم رشا، والتي أنجبت له ابنتين أكبرهما رشا، ليختتم مداح حياته بزوجته الثالث أم خالد، وهي مها عبد العزيز ، والتي أنجب منها ولد واحد وثلاث بنات.

وفاة طلال مداح جاءت درامية، حيث سقط بشكل مفاجئ على خشبة المسرح في أثناء إحياءه لفعاليات مهرجان عسير السياحي، ليُعلن بعدها أن السبب وراء وفاته هو هبوط حاد في الدورة الدموية، والذي عانى أعراضه قبل الحفل بساعات، ونصحه الأطباء بعدم المشاركة في الحفل، إلا أننجم الغناء السعودي أصر على استكمال حفله إرضاء لجمهوره.