شاهد .. العرافة ليلى عبد اللطيف تصعق العرب بتوقعات كارثية لم يسبق لها مثيل .. هذا ما سيحدث بعد أيام قليلة من الأن !

انت الان تتابع خبر العرافة ليلى عبد اللطيف تصعق العرب بتوقعات كارثية لم يسبق لها مثيل .. هذا ما سيحدث بعد أيام قليلة من الأن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعرافة البنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، وتحدثت عن توقعات الأيام القليلة المقبلة وخاصة بعد تداول صور تفيد بتغير حال تمثال أبو الهول وتداولت صور له وهو مغمض العينين، وذلك الفيديو منشور عبر موقع الفيديوهات الشهير بـ يوتيوب.

وكانت قد قالت العرافة اللبنانية خلال تصريحات قديمة، أن عام 2022 سيشهد العديد من الأحداث الغريبة والتي تتسبب في تغيير في فصول السنة بشكل ملحوظ، بالاضافة إلى أنه سيحدث حدث غريب يكون محط اهتمام العالم كله.

وتداول فيديو أخر لها يفيد بأن هناك حدث أمنى كبير سيصيب أحد المخيمات في لبنان بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن رقم 22 من اي شهر في عام 2022 سنشهد فيه ظاهرة او شيء معين كبير سيلفت انظار العالم كله.