انت الان تتابع خبر وصول قيادات عسكرية كبيرة وهامة لأول مرة الى عدن بعد طردهم منها منذ سنوات (الاسماء) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وصل إلى مطار عدن الدولي بعد ظهر يوم الاثنين عدد من القيادات والمسؤولين والذين غادروا المدينة بعد أحداث اغسطس المشؤومة العام 2019م ومن بين تلك القيادات المدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية العميد سامي السعيدي وقيادات المؤسسة.

وكان في استقبالهم عدد من المسؤولين ومدير أمن مطار عدن الدولي العميد عبدالله كرعون. وافادت مصادر أخرى عن عودة مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العسكرية العميد جثمان الجنيدي. وتأتي عودة جميع القيادات والمسؤولين والنخب السياسية في إطار التحولات والتطورات الجديدة بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وهي خطوة إيجابية لإعادة توحيد الصف الوطني وانهاء الخلافات والمناكفات السابقة. وتحظى القيادات والمسؤولين والشخصيات التى تعود إلى أحضان الوطن باستقبال وحفاوة كبيرة لعودة الثقة والاطمئنان ولغة التعايش والسلام بين الفرقاء.