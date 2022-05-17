شاهد .. هل تتذكرون الفنانة المصرية نشوى مصطفى ؟! لن تصدقوا كم صار عمرها الآن والصدمة الكبرى كيف أصبح شكلها !! (صورة مؤلمة)

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون الفنانة المصرية نشوى مصطفى ؟! لن تصدقوا كم صار عمرها الآن والصدمة الكبرى كيف أصبح شكلها !! (صورة مؤلمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

خلال برنامجها بنت البلد الذي تقدّمه على قناة صدى البلد قالت الفنانة نشوى مصطفى إنها لم تطلب من أي مخرج المشاركة في أي عمل فني يتولّى إخراجه.

كما كشفت الفنانة المصرية القديرة عن عمرها الحقيقي قائلةً: "عمري الآن 56 عاماً، ولم يسبق لي الاتصال بأي مخرج لطلب المشاركة في عمل فني باستثناء مسلسل الاختيار".

وبينت الفنانة نشوى أن طلب العمل لا يقلل من شأن الفنان بل هو أمر طبيعي، وهناك الكثير من الفنانين الذين لم يأخذوا حقهم من الشهرة حتى شاركوا في دور واحد فقط وحقق لهم نجاحاً كبيراً عوّضهم عن سنوات الغياب. وأضافت: "حاربت لأكون ممثلة وبشروطي، لكنني لم أستطع الحفاظ على هذه الشروط ولم أحقق حلمي كما كنت أتمنى واستسلمت للتنميط".

جدير بالإشارة أن الفنانة نشوى مصطفى تغيب عن الدراما التلفزيونية لسنوات، وذلك منذ آخر أعمالها "أنا وبابا وماما" مع الفنان أشرف عبد الباقي والذي عُرض عام 2015، واكتفت بالظهور كضيف شرف في بعض الأعمال الخليجية