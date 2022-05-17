شاهد .. خدعت كل الوسط الفني.. فاتن حمامة كانت تحط باروكة طول الوقت.. تسريب صورة صادمة لها بدونها ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر خدعت كل الوسط الفني.. فاتن حمامة كانت تحط باروكة طول الوقت.. تسريب صورة صادمة لها بدونها ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

اشتهرت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة بملامحها البريئة ووجها الملائكي، حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي جعلتها إحدى أهم فنانات جيلها.

وبعد فوزها بمسابقة لجمال الأطفال، أرسل والدها صورتها إلى المخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن طفلة لتمثل دورا في فيلم "يوم سعيد" الذي كان من بطولة الموسيقار محمد عبدالوهاب. وكان ذلك أول دور لها في السينما.

تزوجت فاتن حمامة ثلاث مرات، كان الزواج الأول في عام 1947، حيث تزوجت من المخرج عزالدين ذو الفقار أثناء تصوير فيلم أبو زيد الهلالي في عام 1947، و أسسا معًا شركة إنتاج سينمائية قامت بإنتاج فيلم موعد مع الحياة في عام 1954.

وما لا يعرفه كثيرون أن الجميلة فاتن حمامة كانت تلبس باروكة في معظم أعمالها الفنية، وذلك بسبب معاناتها من تساقط الشعر.

فعلى الرغم من أن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة كانت من أكثر الوجوه الجميلة على الشاشة فى كل مراحل حياتها، إلا أنها كانت تعانى من سقوط الشعر بشكل كبير بسبب مكواة الشعر، ولهذا كانت من أوائل الفنانات اللاتى استخدمن باروكات الشعر قبل انتشارها ، وذلك بعد أن فشلت كل محاولاتها لعلاج سقوط الشعر ومساعدته على النمو، لذلك لجأت لاستخدام الباروكات حتى تتجنب استخدام مكواة الشعر بشكل مستمر ولا تجهد شعرها بصورة كبيرة جداً.