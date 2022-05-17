شاهد .. سألوا عبدالمنعم مدبولي ليه رفضت تشارك في مسرحية مدرسة المشاغبين ؟؟.. فصدم الكل بما قاله عن عادل إمام وسعيد صالح والذي كان مخفي !!

انت الان تتابع خبر سألوا عبدالمنعم مدبولي ليه رفضت تشارك في مسرحية مدرسة المشاغبين ؟؟.. فصدم الكل بما قاله عن عادل إمام وسعيد صالح والذي كان مخفي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

على مدار 50 عامًا من التمثيل، أسس مدرسة فنية كوميدية مستقلة فى الضحك الراقى أشهر نجوم الكوميديا فى تاريخ السينما والمسرح ومؤسس العديد من الفرق المسرحية، إنه الأستاذ عبد المنعم مدبولى الذى لا يعلم الكثيرون قصة ناظر مدرسة المشاغبين العمل الأشهر فى تاريخ المسرح المصرى، حيث كان الراحل مدبولى هو ناظر المدرسة عبد المعطى.

وبعد سنوات من عرض المسرحية اعتذر عن استكمالها بسبب ارتجال عادل إمام وسعيد صالح وخروجهما عن النص، مما كان يؤدى لإطالة وقت العرض، وهو ما أزعجه ليترك المسرحية ويذهب الدور للفنان الراحل حسن مصطفى الذى اشتهر بدور ناظر المدرسة نظرا لتسجيلها على الشاشات.

عبد المنعم مدبولي من مواليد حى باب الشعرية فى 28 ديسمبر 1921 بدأ مدبولى حياته الفنية فى البرنامج الإذاعى "ساعة لقلبك" وبعدها انضم لمسرح التليفزيون وأسس مع رواد جيله فؤاد المهندس وأمين الهنيدى وغيرهما مدرسة كوميدية

من أبرز أعماله بالسينما والمسرح: الحفيد، ومولد يا دنيا، وربع دستة أشرار، أنا وهو وهى وريا وسكينة توفى فى 9 يوليو عام 2006 عن عمر يناهز 85 عامًا.