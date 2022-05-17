شاهد .. من منا لا يذكر سعدية إبنة غادة عبد الرازق في ’’الحاج متولي‘‘.. هكذا أصبحت اليوم‎ بعد طلاقها في سن الأربعين !! (صور صادمة)

انت الان تتابع خبر من منا لا يذكر سعدية إبنة غادة عبد الرازق في ’’الحاج متولي‘‘.. هكذا أصبحت اليوم‎ بعد طلاقها في سن الأربعين !! (صور صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

من منا لا يذكر المسلسل المصري الشهير عائلة الحاج متولي وشخصياته المحبوبة لدينا ومن بين هذه الشخصيات سعدية إبنة نعمة الله التي جسدت شخصيتها الممثلة عايدة غنيم.

بعد مرور حوالى 21 عاماً على المسلسل، هكذا أصبحت عايدة التي بات يبلغ عمرها 40 عاماً وكانت عايدة في فترة تمثيلها في المسلسل تبلغ من العمر 19 عاماً.

ونشرت عايدة غنيم صورة لها من كواليس فيلمها الجديد براءة ريا وسكينة وهو من بطولة وفاء عامر في دور ريا وحورية فرغلي في دور سكينة وبطولة عايدة غنيم في دور الضحية ومنة فضالي في دور الصحفية التي تنشر عن عصابة ريا وسكينة والفنانة شريف باهر.

وكشفت عايدة غنيم في تصريح صحفي أنها تشارك خلال أحداث فيلم "براءة ريا وسكينة" بشخصية نبوية وهي إحدي ضحايا ريا وسكينة، ولكن أحداث الفيلم تكشف أن من قتلها ليس ريا وسكينة.

طلاقها

أعلنت الفنانة عايدة غنيم، انفصالها عن زوجها السيناريست أحمد عاشور، بعد 5 سنوات زواج.

وقالت عايدة غنيم: «الحمد لله على كل شيء، للناس اللى بتتصل بيا وبتسألنى عن صحة الخبر، بقول لهم إنه خبر صحيح».

وأضافت: «بالفعل تم الطلاق رسمي من السيناريست أحمد عاشور، بمنتهى الهدوء والاحترام المتبادل.. وربنا يوفق الجميع».

جدير بالذكر أن الفنانة عايدة غنيم تزوجت من السيناريست أحمد عاشور، في عام 2017، بإحدى الفيلات بطريق إسكندرية الصحراوي، ولديهما ابنًا يدعى محمد، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.