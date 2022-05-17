شاهد .. بعد تداول صورة حبيبته الأجنبية الجديدة.. ياسمين صبري تغيظ أبو هشيمة بفعل صدم الكل وأول رد من فيفي عبده !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر بعد تداول صورة حبيبته الأجنبية الجديدة.. ياسمين صبري تغيظ أبو هشيمة بفعل صدم الكل وأول رد من فيفي عبده !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

تقضي الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ فترة نقاهة واستجمام في ​جزر موريشيوس​ هذه الدولة التي تقع في وسط المحيط الهندي وتبعد عن مدغشقر حوالي 860 كيلومتراً.

ومن المعروف أن هذه الجزء تحوي مجمعات سياحية فخمة كما انها طقسها معتدل لأنها جزر استوائية فتكون دافئة طوال السنة فأصبحت مقصداً للسياح من جميع أنحاء العالم.

ونشرت صبري في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو بظهرها وهي تسير على ممشى خشبي على الشاطئ مظهرة جمال الطبيعة من حولها.

وكثفت صبري من نشر صورها على غنستغرام بعد طلاقها من رجل الأعمال أبو هشيمة، الأمر الذي عرضها لتعليقات ساخرة، فقال أحدهم: بتحاول تغيظ جوزها بعدما طلقها وشاف غيرها، في إشارة إلى الأخبار التي تحدثت عن علاقة جديده تجمه أبو هشيمة بعارضة ازياء من كوسوفو.

وعلقت الممثلة والراقصة المصرية فيفي عبده على منشور صبري برموز تعبيرية لقلوب.