شاهد .. شقيقة النجمة مي عز الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: أحلى من أختها بكثير !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر شقيقة النجمة مي عز الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: أحلى من أختها بكثير !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

الفنانة مى عز الدين هى احد اجمل فنانات هذا الجيل الذى برز فيه الكثير من النجوم الشباب سواء فى الدراما التلفزيونيه او على شاشه السينما، تخرجت من جامعه الاسكندريه فى كليه الاداب قسم اجتماع.

ونشرت الفنانة المصرية الشابة مي عز الدين، صورة تجمعها مع شقيقتها هبه، حيث لاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور.

وانهالت التعليقات على صورة مي عز الدين وشقيقتها، التي تغزلت بجمالهما وإنهما يبديان رائعان حقاً، وأعتبرها الجمهور أجمل من مي حسث أقل أحدهم: "طللعت أحلى من مي عز الدين بكثير".

أما هبه اخت الفنانه مى عز الدين هى ليست شقيقتها كما اشارت مى فى احد البرامج الفضائيه ولكن هبه هى بنت زوج والدتها وتربيا معا منذ ان كانو اطفال فى الصغر وهى تعتبرها بمثابت اختها شقيقتها فعلا ليست مجرد ابنه زوج ولدتها فقط وتربطها بيها علاقه قويه جدا.