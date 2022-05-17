شاهد .. سألو إيناس الدغيدي لو كنتي راجل تتمني تتجوزي مين من الفنانات ؟؟ ردها أصاب الكل بالصدمة .. من أختارت ؟

انت الان تتابع خبر سألو إيناس الدغيدي لو كنتي راجل تتمني تتجوزي مين من الفنانات ؟؟ ردها أصاب الكل بالصدمة .. من أختارت ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

أطلقت المخرجة المصرية ايناس الدغيدي، مجموعة من التصريحات الصادمة حيث اعتبرت أن المساكنة قبل الزواج حلال كما أعلنت صراحة عدم ايمانها ببعض ما جاء في الاديان السماوية.

وكشفت الدغيدى، خلال استضافتها في برنامج “100 سؤال” والذي تقدمه الاعلامية راغدة شلهوب على قناة “الحياة”، أن معظم أصدقائها الرجال “مثليين جنسياً” ويتكتمون على ذلك الأمر، لأن المجتمع لا يرحمهم ولا يتفهم طبيعتهم.

وعن تصريحات مرتضى منصور بشأن زواجها من هالة سرحان، قالت: “مرتضى منصور بتاع فرقعات وهو صديقنا ولكن لازم يقول إفيه، ودلوقتى مفيش صحوبية ولما بشوفه بسلم عليه”، مستطردة: “جميعناً كنا فاسدين أيام مبارك والفساد سيأخذ سنوات كثيرة جدا لإصلاحه، والموظف اللى بيمد إيده محتاج”.

ورداً على سؤال الفنانة التي ترغب في الزواج منها لو كانت رجلاً قالت إنها ستختار نجلاء فتحي.