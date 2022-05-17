شاهد .. ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا بجمالها الشديد بأول ظهور .. والجمهور: ليك حق تخبيها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا بجمالها الشديد بأول ظهور .. والجمهور: ليك حق تخبيها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة لـ حنين محمد رمضان، ابنة الفنان محمد رمضان من زوجته الأولى والتي خطفت الأنظار بجمالها حيث أنها قمحية البشرة جميلة الملامح.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور مع الصورة المتداولة وأنهالت التعليقات التي تشيد بمدى جمالها، وكانت حنين محمد رمضان قد ظهرت معه للمرة الأولى في كليب «مصباح علاء الدين».

الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان، قد شارك في االموسم الرمضاني2022 في دور البطولة مع دينا الشربيني في مسلسل المشوار والذي نال اشادات واسعة.