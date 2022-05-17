شاهد .. نزل إيدك.. ما فعله كريم عبد الخالق مع الفنانة منى فاروق دون خجل أمام الملأ فجر غضباً واسعاً !!

انت الان تتابع خبر نزل إيدك.. ما فعله كريم عبد الخالق مع الفنانة منى فاروق دون خجل أمام الملأ فجر غضباً واسعاً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول، مقطع فيديو زعمو فيه عن تعرض الفنان كريم عبد الخالق لموقف محرج من الفنانة منى فاروق، أثناء حصولهما على صورة جماعية بتواجد إمام عاشور، لاعب المنتخب المصري والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وكان الفيديو قد فجر حالة من الضجة.

وكانت الفنانة منى فاروق، قد وضعت زميلها كريم عبد الخالق في موقف محرج، إذ ظهر الثنائي في مقطع فيديو يرصد لحظة حصولهما على صورة معًا، إلا أن الأخير قام بوضع يده على كتفها، لتقوم بإنزالها بسرعة.

ولكن الفيديو أظهر في النهاية، التقاط الصورة لهم جميعا، أثناء وضع يد الفنان كريم عبد الخالق على كتف منى فاروق، وسط ابتسامة بينهما.

وسرعان ما علق رواد السوشيال ميديا على مقطع الفيديو، إذ قام البعض بالسخرية من طريقة إنزال يد الفنان كريم عبد الخالق، بينما هاجم آخرون الفيديو ببعض الكلمات السلبية.

وجدير بالذكر، أن ذلك اللقاء جمع بينهما خلال حفل افتتاح خيمة كافيه خاص بالفنان كريم عبد الخالق، إذ أحيا الحفل المطرب محمد شاهين، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، على رأسهم عصام الحضري وزوجته، والفنانة منى فاروق ونجمي الزمالك، إمام عاشور وعمر السعيد.