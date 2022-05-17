شاهد .. تسريب صورة للفنانة الإماراتية أحلام قبل الشهرة والثراء…شكلها صادم ولن تستطيع التعرف عليها !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر تسريب صورة للفنانة الإماراتية أحلام قبل الشهرة والثراء…شكلها صادم ولن تستطيع التعرف عليها !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

تم تسريب صورة أحلام الشامسي برفقة فنان شهير قبل أن تصبح الشهرة لكن هذا الأمر عرضها للكثير من الانتقادات والسخرية حول تغير شكلها.

صورة أحلام الشامسي قبل الشهرة ظهرت فيها مع فنان يدعى المنتصر بالله وهو قد توفي اليوم لكن شكل النجمة الاماراتية دفع البعض للسخرية منها.

ولاحظ الجمهور عمليات التجميل الكثيرة التي أجرتها أحلام الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات حيث عرضوا صور جديدة لها تظهر اختلاف ملامحها تماماً.

صورة أحلام القديمة: