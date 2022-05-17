شاهد .. بعد ياسمين صبري.. نجمة مصرية شهيرة تعلن طلاقها من زوجها والجمهور مصدوم .. لن تتخيل من تكون ؟

انت الان تتابع خبر بعد ياسمين صبري.. نجمة مصرية شهيرة تعلن طلاقها من زوجها والجمهور مصدوم .. لن تتخيل من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعلنت الفنانة عايدة غنيم طلاقها من زوجها السيناريست أحمد عاشور من خلال منشور لها عبر حسابها على فيس بوك .

وقالت غنيم : ” الحمد لله على كل شيء .. للناس اللى بتتصل بيا وبتسألنى عن صحة الخبر، بقول لهم إنه خبر صحيح ”.

وتابعت عايدة غنيم : ” بالفعل تم الطلاق رسمي من السيناريست أحمد عاشور بمنتهى الهدوء والاحترام المتبادل .. وربنا يوفق الجميع ” .

يذكر أن الفنانة عايدة غنيم اشتهرت بدور ” سعدية ” في مسلسل عائلة الحاج متولي .. كما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة من بينها : حديث الصباح والمساء وسارة وغيرها .