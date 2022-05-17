شاهد .. لن تصدّقوا كيف كان شكل نجمة العشق الممنوع هازال كايا قبل الشهرة.. صورة فضحتها أمام الجميع !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر لن تصدّقوا كيف كان شكل نجمة العشق الممنوع هازال كايا قبل الشهرة.. صورة فضحتها أمام الجميع !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

انتشرت صورة مثل النار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تعود للمثلة التركية والنجمة هازال كايا قبل الشهرة.

في التفاصيل، فضحت صورة واضحة للنجمة التركية هازال كايا شكلها قبل الشهرة، ما أدّى إلى صدمة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا يبيّن بشكل واضح أنها خضعت لحمية غذائية كبيرة، بالإضافة إلى بعض العمليات التجميلية الواضحة.