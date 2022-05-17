شاهد .. أحلى مليون مرة من ياسمين صبري وهيفاء وهبي.. اتفرج زوجة أحمد أبو هشيمة التي أخفاها عن الإعلام !! (صورة)

انت الان تتابع خبر أحلى مليون مرة من ياسمين صبري وهيفاء وهبي.. اتفرج زوجة أحمد أبو هشيمة التي أخفاها عن الإعلام !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

ربما لا يعلم الكثيرون أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة تزوج من عبير زميلته في الجامعة قبل زواجه من هيفاء وهبي وياسمين صبري وأنجب منها ولدين هما بسن الشباب الآن.

تداول عدد كبير من متابعي مواقع التواصل، صورًا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وزوجته الأولى، قبل الفنانة ياسمين صبري والفنانة هيفاء وهبي، ليتعرف الجمهور، لأول مرة على زوجته الأولى.

زوجة "أبو هشيمة" الأولى؛ اسمها "عبير"، وتزوجها وهو في سن صغيرة، بعد أن تعرف عليها خلال فترة دراستهما الجامعية، وظهرت في الصورة، ملامحها، بوضوح، لتكشف عن جمالها.

كما تبين أن هناك قاسمًا مشتركًا بين زوجات "أحمد" الثلاثة من حيث لون الشعر الأسود الداكن والبشرة السمراء.

وكان أبو هشيمة، 45 عاما، قد تزوج ثلاث مرات، وقد صرح في مقابلة إعلامية مع الإعلامي المصري يوسف الحسيني، أن تزوج في عمر الثانية والعشرين بناءً على نصيحة مقربين، حتى يستقر ويركز في حياته العملية.

تزوج أبو هشيمة للمرة الأولى من زميلته في الجامعة، وأنجب عمر عام 2000، أي أنه يبلغ الآن 20 عامًا ويلعب ضمن فريق ناشئين النادي الأهلي بالإضافة إلى ابن آخر يُدعى يوسف.

الزواج الثاني لأبو هشيمة كان من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تزوجا عام 2009 في حفل زفاف أسطوري، لكنهما انفصلا عام 2012، ولم يرزقا بالأطفال.

وفي أبريل/ نيسان 2020، تزوج رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة من الفنانة المصرية ياسمين صبري، قبل إعلان طلاقهما أمس بشكل مفاجئ.

وكان مصدر مقرب من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أكد خلال الساعات الماضية انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري منذ فترة.



وقال المصدر إن الخلافات بينهما ليس لها علاقة بالتمثيل، والانفصال تم بهدوء منذ فترة، كما أن "ياسمين" سافرت الفترة الماضية 3 مرات لأوروبا بمفردها.