شاهد .. فتاة سورية تُصيب مذيعة بالصدمة بعد سؤالها عن جمال الفتيات السعوديات.. لن تتوقع ما قالته ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر فتاة سورية تُصيب مذيعة بالصدمة بعد سؤالها عن جمال الفتيات السعوديات.. لن تتوقع ما قالته ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأت فتاة سورية، مذيعة بحديثها عن جمال الفتيات السعوديات، وذلك رداً على سؤال مفاده:شو رأيك بجمال السعوديات؟.



وقالت الفتاة السورية:" أكيد لا مافي جمال للسعوديات"، فيما رأى شاب، أن السعوديات يوجد فيهن جمال، ولكن ارتداء النقاب لا يظهر سوى سحبة عيونهن.

وأشارت:" هناك سعوديات يعملن تجميل للأنف ولكن لا يكون مناسباً لهن"، حيث أثارت جدلاً واسعاً بكلامها عن جمال السعوديات.