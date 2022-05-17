شاهد .. شبيهة منى زكي ’’الأمريكية‘‘ تشعل الأنترنت وتصدم كل المصريين .. فولة واتقسمت نصين ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر شبيهة منى زكي ’’الأمريكية‘‘ تشعل الأنترنت وتصدم كل المصريين .. فولة واتقسمت نصين ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

تصدرت النجمة منى زكي التريند في الساعات الماضية بعد نيلها جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل لعبة نيوتن، من المركز الكاثوليكي المصري.

وأشعلت زكي الجدل كثيراً في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد عرض فيلمها "أصحاب ولا أعز" وظهرت فيه بدور خارج عن المألوف.

وتداول ناشطون في وقت سابق صورة لنجمة أمريكية قالوا إنها شبهة للغاية من منى زكي.

الفنانة المصرية “منى زكي“، عانت في بدايتها من محاولات تشبيهها بنجمة هوليود الأمريكية الشهيرة “ساندرا بولوك“، رغم وجود فروق شكلية واضحة أولها الطول لصالح بولوك وزيادة الوزن لصالح منى.

وحسمت منى زكي الأمر مؤكدة أن الشعور بالتشابه مصدره ملامح براءة الوجه عندها وعند ساندرا، كما أنهما قدمتا عدد من الأدوار المشتركة التي تمزج الرومانسية بالكوميديا.