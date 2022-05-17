شاهد .. سألوا النجمة المصرية سوسن بدر عن سبب خلعها الحجاب ؟؟ فأجابت بكل جرأة وكشفت كل المخفي !

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة المصرية سوسن بدر عن سبب خلعها الحجاب ؟؟ فأجابت بكل جرأة وكشفت كل المخفي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة سوسن بدر، في وقت سابق ضيفة مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج حبر سري المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، وتطرقت من خلاله الحديث عن الحجاب.

وأجابت على سؤال بهذا الخصوص، برفض الحديث عن سبب خلعها الحجاب.

وقالت سوسن بدر خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم : كل ممثلة لها الحق في التمثيل بالطريقة التي تفضلها سواء بالحجاب أو "الباروكة" أو بدونهما، مضيفة "دا لوك لو مقتنع بيه ملناش دعوة".

‎‎وتابعت : "كوني كنت محجبة وشيلت الحجاب دي حاجة خاصة بيا أنا".

وأكملت : ليس من حق أي شخص التدخل في شؤون الآخرين أو إصدار الأحكام عليهم، والذي يحكم علينا ربنا في الآخر، ويوجد مجتمع وقانون على الأرض.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال سوسن بدر الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" والذي عرض قبل شهر رمضان، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال وبطولة سيد رجب وسوسن بدر وأحمد صيام ومدحت صالح ونرمين الفقي وصفاء الطوخي ومحمود حجازي ومحمد عادل وولاء الشريف وكارولين عزمي ورانيا فريد شوقي وأماني كمال ووفاء صادق ونور محمود.