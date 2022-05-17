شاهد .. هذه الطفلة الجميلة كبرت ومن ثم أصبحت نجمة شهيرة وتزوجت من نجم سينمائي كبير .. لن تتوقع من تكون؟

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة الجميلة كبرت ومن ثم أصبحت نجمة شهيرة وتزوجت من نجم سينمائي كبير .. لن تتوقع من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة طفلة جميلة ذات عيون زرقا وتسألوا من تكون هذا الطفلة بعد أن أكتشفوا انها لاحدا نجمات الوسط الفني.

وكانت صورة الطفلة قد انتشرت ومرفق معها تعليق وهو: هذه الطفلة أصبحت فنانة شهيرة جميلة وتزوجت من نجم سينمائي.. لن تصدق من تكون؟، مما أثارت حالة من الجدل متسائلين عن هويتها.

وبعد البحث، تبين أن تلك الممثلة هي الفنانة المعتزلة “شهيرة” أرملة الممثل الراحل ​محمود ياسين، وخطفت الأنظار بجمالها وبرائتها على الصورة المتداولة، حيث أنها كانت جميلة منذ طفولتها.

وكانت قد نشرت الفنانة شهيرة تلك الصورة من قبل على حسابها عبر فيس بوك، وكتبت: “أنا وأنا بريئة”، ونالت هذه الصورة عددا كبيرا من التعليقات بين متابعيها عبر السوشيال ميديا، وعلق أحدهم وكتب:”قمر 14″، “جميلة الجميلات”.