شاهد .. سألوا غادة عادل عن سبب طلاقها من مجدي الهواري وخراب بيتها.. فأجابت دون ذره خجل وكشفت الأسرار المخفية !

انت الان تتابع خبر سألوا غادة عادل عن سبب طلاقها من مجدي الهواري وخراب بيتها.. فأجابت دون ذره خجل وكشفت الأسرار المخفية ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

عادت الفنانة غادة عادل لتصدر مؤشرات البحث على جوجل خاصة بعد انتشار صور تجمعها بطليقها المخرج مجدي الهواري ما دعا المحبين من جمهور الفنانة للسعي واستقصاء سبب انفصالهما.

وأسباب انفصال غادة عن مجدي الهواري قبل أربعة أعوام ظلت محط أنظار الكثيرين وبحث دائم لكل القريبين من النجمين سعيا لمعرفة الحقيقة لذلك الانفصال حتى أنهت غادة الجدل والشائعات بحديث لها في برنامج سهرانين مع الفنان أمير كرارةـ في وقت سابق.

وأوضحت غادة أسباب الانفصال بأنه بعد مرور الوقت على الزواج وإنجاب الخمسة أطفال نمت عدة خلافات بينهما وحينها اتفقا على الانفصال لأنه سيحقق راحة لهما أكبر ولأطفالهما، وبالفعل تمكن الثنائي من الحفاظ على علاقة صحية وسوية بعد الطلاق، وتمكنا من تحقيق الاستقرار في هذه العلاقة من أجل الأطفال.

وفور تأكد علاقة الانفصال بين غادة عادل ومجدي الهواري كان الاثنان حريصين على الحفاظ على العشرة الطويلة التي جمعت بينهما خاصة في ظل وجود خمسة أبناء ما دعا غادة عادل للحديث عن علاقتها بالمخرج مجدي الهواري والد أبنائها، بعد انفصالها، قائلة: "مجدي كان يخاف علي".

وأضافت غادة، خلال تصريحات إذاعية: "مجدي كان له دور كبير في حياتي ومشواري، وفي بداياتي لم أكن أريد امتهان التمثيل وهو دفعني للدخول في المجال فالانفصال حاجة عادية ومش حاجة وحشة، وتابعت غادة "لا أتمنى غير راحة البال والسعادة لكل الناس، والأذى هو الأمر المستحيل اللي أسامح الآخرين عليه".

وبعد انفصال مجدي الهواري عن غادة عادل، ترك لها المنزل ليقيم بمفرده بمكان آخر، خاصة أن لديها خمسة أبناء والذين يقيمون معها في المنزل.

وقالت عادل أن مجدي الهواري ما زال يدعمها حتى الآن، وأن الفضل يعود له في ما وصلت إليه، وأنه هو السبب الرئيسي في كونها ممثلة، وأنه كان دائمًا يقول لها إنها موهوبة وتستطيع النجاح فى هذا المجال.

وكانت البداية قبل 22 عامًا، حينما تعرف كل من غادة عادل ومجدي الهواري عن طريق صديقة مشتركة بينهما، حيث دعتها الصديقة للعمل في الإعلانات مع مجدي الهواري، ووافقت غادة، وذهبت إلى مكتب مجدي مع عمتها وابنتها وبمجرد أن وقعت عيناه عليها وقع مجدي في غرام غادة، ويبدو أن الإعجاب كان متبادلًا حيث تعرفا وتقاربا على مدار عام كامل، حتى قررا الزواج، ولقد أسفرت زيجتهما عن أبنائهما الخمسة، وهم محمد وحمزة ومريم وعبد الله وعز الدين.