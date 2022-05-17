شاهد .. فتاة أردنية شديدة الجمال تكشف للعلن قصة زواجها من شاب صيني بعد الوقوع في الحب من أول نظرة !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر فتاة أردنية شديدة الجمال تكشف للعلن قصة زواجها من شاب صيني بعد الوقوع في الحب من أول نظرة !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفتاة الأردنية هديل، عن قصة زواجها من شاب صيني يدعى ناصر بعد الوقوع في الحب من أول نظرة، والأكلة التي أعدتها له بعد الخطوبة.

وقالت هديل، خلال مداخلة عبر "سكاي"، في برنامج "صباح العربية":"أول مرة رأيت ناصر كنت في الجامعة، وعندما نظر إلي شعرت بإعجاب وانجذبت له وكانت نظرته الأولى".

وأشارت:"من بداية الخطوبة واجهنا تحديات كثيرة، لأن الزواج من جنسية أخرى به صعوبات أكثر من الزواج من نفس الجنسية بسبب اختلاف العادات والتقاليد".

ولفتت:"الطبع الوحيد الذي شعرت بصعوبة له هو العصبية والانفعال، وهذا الشيء الذي أتخوف منه".

ومن جهته، ذكر ناصر:"لإكمال الزواج لابد من التسامح والتحمل من أجل حياة سعيدة"، لافتا إلى تناوله المنسف الذي أحضرته له هديل بعد الخطوبة.

وحول التعايش بين التقاليد والثقافة بينهما، أبانت هديل:"الدين كان يجمعنا والمنطقة التي يعيش بها ناصر في الشمال تقاليدهم شبيهة لتقاليدنا مثل احترام الكبير وتقدير الأهل والحماة والكنة وتجمع العائلة والعزائم".