شاهد .. أشهر عوانس الوسط الفني.. فنانات رغم جمالهن لم يتزوجن رغم تجاوزهن سن الـ 40.. ستصاب بالصدمة عند معرفتك الأسماء !

انت الان تتابع خبر أشهر عوانس الوسط الفني.. فنانات رغم جمالهن لم يتزوجن رغم تجاوزهن سن الـ 40.. ستصاب بالصدمة عند معرفتك الأسماء ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/17 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

حياة الفنانات مليئة بالأحداث مثلها مثل الآخرين، ودائما ما يتعرضن لبعض الا نتقادات بسبب تدخل الجمهور في حياتهن الخاصة، مما يسبب لهن إحراج.

رغم جمالهن وشهرتهم الواسعة وبراعتهم في تقديم الأدوار الرومانسية ببراعة، إلا أنهم لم يتزوجن حتى الآن، فبعضهم من تجاوز الثلاثين والأربعين من عمرهم، وبعضهن فضّل النجومية على الزواج، وبعضهن فشلن في الارتباط.

وفي ذلك التقرير نستعرض أبرز الفنانات اللاتي لم يتزوجن حتى الآن:

اليسا

قالت إليسا من قبل، في أحد الحوارات التليفزيونية، إنها ليست نادمة على عدم اتخاذ قرار الزواج، ومن الممكن أن تتبنى طفلا تخلى عنه أهله، وتبث في حياته السعادة والأمل.

مي عز الدين

اشتهرت الفنانة مي عز الدين بجمالها الجــ ذاب وملامحها البريئة وشخصيتها الهادئة، لكنها لم تتزوج حتى الآن رغم بلوغها سن الـ42، وكانت أعلنت منذ سنوات طويلة خطبتها من لاعب الكرة الشهير محمد زيدان في حفل عائلي بسيط، ولكنهما ا نفصلا بعد خطوبة دامت 4 شهور.

أروى جودة

أروى جودة، واحدة من نجمات الفن اللاتي تألقن في تقديم أعمال فنية لاقت إعجاب الجمهور، فتميزت بملامح جميلة وجسم رشيق جعلها تعمل كعارضة أزياء في سن صغير، ولكن كغيرها من الفنانات لم تحظى بالزواج رغم بلوغها سن الـ42، ومنذ سنوات أعلنت ارتباطها بالفنان التركي أوزجان دينيز، بعد أن شاركته إحدى كليباته كموديل، لكن سرعان ما فـشل هذا الارتباط بسبب إصرار أروى جودة على عودتها لمصر.

إيمان السيد

أعلنت الفنانة إيمان السيد منذ فترة، استيائها من تعليقات الجمهور والتي تعرضت لها مؤخرا حول سؤالها عن سبب عدم زواجها حتى الآن رغم بلوغها سن الـ42، مما جعلها توضح أن الزواج ليس هدفها في الحياة.

منة شلبي

رغم انها ستحتفل بعيد ميلادها الـ40 قريباً، إلا أن البعض يتساءل عن أسباب تأخرها في الزواج، وسبق وأوضحت الفنانة سبب تأخرها في الزواج، وقالت إن من أسباب تأخرها في الزواج، هو أنها لم تجد حبها الحقيقي حتى الآن ولا الرجل المناسب لها، وكان الارتباط الرسمي الوحيد في حياة منة شلبي هو ارتباطها بالمخرج خالد يوسف ولكن هذه العلاقة لم تدم كثيرا.

نداء شرارة

رغم أنها لا تزال بعمر الـ29، لكنها وُصفت بـ “العانس” من أحد مُتابعيها على حسابها عبر موقع “فيسبوك”، وبالرغم من قـسوة الوصف، لكنها ردت عليه وقالت في منشور عبر “انستجرام”: “أنا بس عندي تعقيب على مصطلح عانس، مين اللي اخترع هاد المصطلح، أنا بعد سنه رح أصير 30 سنة، يعني هل أنا رح أصير معنسة؟”.

وكشفت نداء شرارة رأيها في الزواج، وا نتقدت الأهالي الذين يجبرون بناتهم على الإنجاب، مُعتقدين أنها أصبحت مُهيئّة للزواج أو لأنهم لا يمتلكون المال الكافي للإنفاق عليهن، وهذا ما أدى إلى ارتفاع حالات الطلاق.