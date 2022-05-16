أخبار اليمن : قوى العدوان ترتكب 84 خرقا جديدا للهدنة الإنسانية والعسكرية

قوى العدوان ترتكب 84 خرقا جديدا للهدنة الإنسانية والعسكريةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 84 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في غارة للطيران الاستطلاعي على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في منطقة الفاخرة بمحافظة الضالع، و33 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف صعدة والضالع.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول مدينة مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 10 خروقات بقصف مدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في التبة الحمراء بمنطقة حوامرة بتعز وبني حسن بحجة والملاحيظ والمدافن بصعدة والفاخرة بالضالع.

وأشار المصدر إلى تسجيل 39 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة والضالع.

