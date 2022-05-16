شاهد .. الوليد مقداد نجم طيور الجنة يخرج عن صمته و يكشف أمام الملأ سرّاً صادماً عن زوجته نور غسان لا يعرفه أحد ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر الوليد مقداد نجم طيور الجنة يخرج عن صمته و يكشف أمام الملأ سرّاً صادماً عن زوجته نور غسان لا يعرفه أحد ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/16 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

نشر نجم قناة ​طيور الجنة​ واليوتيوبر ​الوليد مقداد​ فيديو له برفقة زوجته ​نور غسان​ على قناتهما الخاصة على يوتيوب، ووثّق من خلالها الوليد رحلتهما الى أحد جبال تركيا التي يغطيها الثلج، اذ استمتعا هناك بنشاطات ترفيهية، واللافت هو ان نور غسان تعدّ هذه المرة الأولى لها التى ترى فيها الثلج أمامها، حسب ما كشف زوجها، وفي إحدى اللقطات ظهرا وهما أمام المدفئة مشيرين الى شدّة برودة الطقس عندهما.





على صعيد آخر كان هنأ الوليد شقيقته نجمة طيور الجنة واليوتيوبر جنى مقداد بعيد ميلادها، وتمنى لها أجمل السنين.



وشارك الوليد مقداد الجمهور صورة مميزة تجمعه بـ جنى عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجماعي، ظهرا فيها بغاية السعادة والحب، وأرفقها بتعليق أكد فيه حبه الكبير لشقيقته.